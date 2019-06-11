Лесной пожар в Нижнеудинском районе: огнем объято 700 га

СЕГОДНЯ 04:51 2019-06-11T04:51:59+03:00

В Иркутской области действует пять очагов возгорания, один локализован

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За сутки в Иркутской области потушили шесть лесных пожаров в Боханском, Тулунском, Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском и Чунском районах. Однако, борьба с огнем не прекращается.

На данный момент в Приангарье лес горит в Казачинско-Ленском, Киренском, Черемховском, Усть-Удинском районах и самый крупный очаг возгорания на утро 11 июня в Нижнеудинском районе — 700 га. Общая площадь, объятая пламенем - 828,5 га, из которых 757 га покрытых лесом.

- В локализованном состоянии на утро текущего дня оставался один очаг в Усть-Удинском районе на площади 57,5 га, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Еще четыре природных пожара появившиеся из-за гроз находятся на территории Бодайбинского района, их общая площадь составляет 169 га.

ИСТОЧНИК KP.RU