Лесной пожар в Нижнеудинском районе: огнем объято 700 га
За сутки в Иркутской области потушили шесть лесных пожаров в Боханском, Тулунском, Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском и Чунском районах. Однако, борьба с огнем не прекращается.
На данный момент в Приангарье лес горит в Казачинско-Ленском, Киренском, Черемховском, Усть-Удинском районах и самый крупный очаг возгорания на утро 11 июня в Нижнеудинском районе — 700 га. Общая площадь, объятая пламенем - 828,5 га, из которых 757 га покрытых лесом.
- В локализованном состоянии на утро текущего дня оставался один очаг в Усть-Удинском районе на площади 57,5 га, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Еще четыре природных пожара появившиеся из-за гроз находятся на территории Бодайбинского района, их общая площадь составляет 169 га.
ИСТОЧНИК KP.RU