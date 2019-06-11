2019-06-11T06:54:12+03:00
Происшествия

Помощь в получении кредита: иркутянки перевели на счет мошенника около 15 тысяч рублей

Они перечисляли аферисту предоплату, после чего он переставал выходить на связь
Анна ПОПОВА
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Помощь в получении кредита: иркутянки перевели на счет мошенника около 15 тысяч рублейПомощь в получении кредита: иркутянки перевели на счет мошенника около 15 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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У вас есть давняя мечта, но нет денег на ее осуществление? Наиболее очевидным вариантом выхода из положения будет накопить денег и осуществить задуманное, однако большинство россиян идут по пути наименьшего сопротивления и берут кредиты. Именно так и решили поступить три жительницы Иркутска.

Чтобы получить помощь с оформлением кредита, они принялись искать специализированные агентства. Примерно в одно время женщины наткнулись на объявление в социальной сети “Одноклассники”. В нем рассказывалось о компании, оказывающей помощь в получении кредита. Иркутянок привлекла невысокая стоимость услуги и они, не задумываясь, позвонили по указанному телефону и внесли предоплату за услуги фирмы. Однако компания, якобы помогающая с получением кредитов, оказалась ненастоящей, а курировал ее мошенник, который присваивал все деньги себе.

- Всего аферист успел получить обманным путем около 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции быстро вышли на след мошенника. Им оказался 28-летний безработный иркутянин. Выяснилось, что ранее он уже обманывал людей с помощью подобной схемы. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье “Мошенничество”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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