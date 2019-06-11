В Иркутской области судебные приставы выселили из дома двух женщин

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-11T07:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тайшетском районе судебные приставы выселили из дома двух женщин. Несколько месяцев назад они арендовали частный дом в поселке Старый Акульшет и заключили договор с его хозяином. Прожив в доме несколько месяцев, женщины ни разу не платили за аренду и игнорировали все напоминания владельца жилья о необходимости погасить долг. Тогда хозяин потребовал жильцов съехать, на что они ответили, что этого не сделают. Такое поведение женщин вынудило владельца дома обратиться в суд.

- Сотрудники службы судебных приставов навестили жительниц дома и объяснили им, что, если они немедленно не съедут, то будут вынуждены заплатить штраф, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

После визита судебных приставов женщины поняли, что ситуация приняла серьезный оборот и решили покинуть дом добровольно. Теперь хозяин жилья будет внимательнее подходить к выбору арендаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU