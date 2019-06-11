2019-06-11T13:03:59+03:00
Общество

Спикер ЗС Сергей Сокол принял участие в уборке мусора со дна Байкала

Акция состоялась на берегу поселка Листвянка
Любовь АРБАТСКАЯ
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Спикер ЗС Сергей Сокол принял участие в очистке мусора со дна Байкала. Фото: пресс-служба Заксобрания Иркутской областиСпикер ЗС Сергей Сокол принял участие в очистке мусора со дна Байкала. Фото: пресс-служба Заксобрания Иркутской области
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На дне Байкала, увы, копится мусор. Особенно много его возле поселков, где часто бывают туристы. Ситуацию исправляют субботники. На этот раз акцию по очистке дна озера от мусора вблизи поселка Листвянка организовал Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России. Участие в мероприятии принял председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. Он погрузился под воду вместе с водолазами.

− Там столько мусора: пакеты, пластиковая посуда, банки, автомобильные шины, − сказал Сергей Сокол. − Нельзя так засорять Байкал! Когда мы боремся со строительством заводов на берегу, еще с чем-то, мы забываем о том, что сами здесь творим. С этим надо бороться, воспитывать культуру отдыха и туризма. Спасибо ребятам, что регулярно очищают берег, спасибо добровольцам. Это очень важная и нужная работа.

Байкальский поисково-спасательный отряд каждый год совершает такие экологические «десанты». На них приезжают спасатели из Слюдянки, Сахюрты, Посольского, Северобайкальска, Усть-Баргузина и Николы.

Также водолазы ежегодно очищают дно Байкала в районе Малого моря. Из-под воды поднимают не только мелкий мусор, но и затонувшие автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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