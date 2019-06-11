2019-06-11T12:41:11+03:00
Общество

Шесть автобусных маршрутов временно изменят схему движения в Иркутске

С 9:00 20 июня до 20:00 31 июля закроют проезд на участке улицы Литвинова от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Шесть автобусных маршрутов временно изменят схему движения в Иркутске.Шесть автобусных маршрутов временно изменят схему движения в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Внимание, жители и гости Иркутска! В столице Приангарья на 41 день изменится схема движения маршрутных автобусов №27 «Топкинский- Ц.Рынок- Топкинский», №81 «Ц. Рынок – Китай-город», № 38 «Ц. Рынок – Н.И.ТЭЦ», № 40 «Ц. Рынок – Госпиталь ветеранов» и № 23 «Ц. Рынок – М. Конева».

- С 9:00 20 июня до 20:00 31 июля закроют проезд на участке улицы Литвинова от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева, - цитирует «ИА Байкал-Инфо» пресс-службу администрацию Иркутска. – Там пройдут работы по строительству нового участка теплосетей. Автомобильный поток перенаправят на улицы Карла Либкнехта и Богдана Хмельницкого.

Иркутяне, будьте внимательны! Не забудьте об изменениях и учтите их планируя свои путешествия по городу.

КОНКРЕТНО

- автобус № 27 «м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский» от остановки «Ц. Рынок» (ул. Тимирязева) будет ходить по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее по маршруту.

- маршрутки № 81 «Ц. Рынок – Китай-город» и № 87 «м/р Солнечный – м/р Топкинский» от остановки «Ц. Рынок (ул. Байкальская, 1) пойдет по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее – по обычной схеме.

- автобусы № 38 «Ц. Рынок – Н.И.ТЭЦ» и № 40 «Ц. Рынок – Госпиталь ветеранов» от остановки «Ц. Рынок» (ул. Дзержинского, 26) отправится по улицам Дзержинского, К. Либкнехта, Тимирязева и далее по маршруту.

- маршрут № 23 «Ц. Рынок – М. Конева» на пути в центр после ул. Дзержинского пойдет по улицам К. Либкнехта, Тимирязева и далее как обычно. Остановку «Ц. Рынок» перенесут с ул. Литвинова на ул. Дзержинского к строению № 26 – на место существующей остановки муниципальных маршрутов № 38 и 40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уникальный фольклорный фестиваль “Играй, гармонь Усольская!” состоится 15-го июня в селе Сосновка
Спикер ЗС Сергей Сокол принял участие в уборке мусора со дна Байкала
Не уверен – не обгоняй: в Ангарске мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем
В ближайшие 5 лет в Иркутской области появятся 5 новых кинозалов
Дмитрий Бердников дал интервью радио «Комсомольская правда»
На 14 дней ограничат движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске
Сергей Левченко: Нас объединяет любовь к России
Оператор мобильной связи Tele2 смог обеспечить 4G-интернетом 95% населения Иркутской области
Специалисты службы крови приглашают жителей Иркутска принять участие в дне донора
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
«Ростелеком» в Иркутске получил благодарность за поддержку экологических субботников
АО «Ангарскцемент» организовало мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей
Братск признан лучшим в бюджетной сфере на федеральном уровне
Загадочная история английского “Лексуса”: в Иркутской области таможенники обнаружили автомобиль с иностранными номерами
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Цел и невредим: найден пропавший под Иркутском 8-летний мальчик
В Иркутской области судебные приставы выселили из дома двух женщин
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Житель Усолья купил у мошенника из Питера несуществующий автомобиль
Помощь в получении кредита: иркутянки перевели на счет мошенника около 15 тысяч рублей
34-летняя женщина разбилась, выпав с 14 этажа в Иркутске
Хотели отогреть трубы: стали известны причины пожара в школе поселка Алексеевск
Уехал на велосипеде и не вернулся: 8-летний мальчик пропал без вести под Иркутском
Пять медалей привезут стрелки Иркутска со всероссийских соревнований и Кубка России
Лесной пожар в Нижнеудинском районе: огнем объято 700 га
Несовершеннолетний за рулем мотоцикла: ДТП произошло в Усольском районе