Шесть автобусных маршрутов временно изменят схему движения в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-11T12:41:11+03:00

С 9:00 20 июня до 20:00 31 июля закроют проезд на участке улицы Литвинова от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева

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Внимание, жители и гости Иркутска! В столице Приангарья на 41 день изменится схема движения маршрутных автобусов №27 «Топкинский- Ц.Рынок- Топкинский», №81 «Ц. Рынок – Китай-город», № 38 «Ц. Рынок – Н.И.ТЭЦ», № 40 «Ц. Рынок – Госпиталь ветеранов» и № 23 «Ц. Рынок – М. Конева».

- С 9:00 20 июня до 20:00 31 июля закроют проезд на участке улицы Литвинова от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева, - цитирует «ИА Байкал-Инфо» пресс-службу администрацию Иркутска. – Там пройдут работы по строительству нового участка теплосетей. Автомобильный поток перенаправят на улицы Карла Либкнехта и Богдана Хмельницкого.

Иркутяне, будьте внимательны! Не забудьте об изменениях и учтите их планируя свои путешествия по городу.

КОНКРЕТНО

- автобус № 27 «м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский» от остановки «Ц. Рынок» (ул. Тимирязева) будет ходить по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее по маршруту.

- маршрутки № 81 «Ц. Рынок – Китай-город» и № 87 «м/р Солнечный – м/р Топкинский» от остановки «Ц. Рынок (ул. Байкальская, 1) пойдет по улицам Тимирязева, Б. Хмельницкого, Дзержинского и далее – по обычной схеме.

- автобусы № 38 «Ц. Рынок – Н.И.ТЭЦ» и № 40 «Ц. Рынок – Госпиталь ветеранов» от остановки «Ц. Рынок» (ул. Дзержинского, 26) отправится по улицам Дзержинского, К. Либкнехта, Тимирязева и далее по маршруту.

- маршрут № 23 «Ц. Рынок – М. Конева» на пути в центр после ул. Дзержинского пойдет по улицам К. Либкнехта, Тимирязева и далее как обычно. Остановку «Ц. Рынок» перенесут с ул. Литвинова на ул. Дзержинского к строению № 26 – на место существующей остановки муниципальных маршрутов № 38 и 40.

ИСТОЧНИК KP.RU