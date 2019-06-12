«Ваша карта заблокирована»: мошенники обманули пенсионерку из Мегета на 105 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:32 2019-06-12T05:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной случай обмана мошенниками жителей Иркутской области. На этот раз на удочку аферистов попала доверчивая 62-летняя пенсионерка из Мегета. Ее обманули по классической схеме.

Сначала ей на телефон пришло смс-сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована». Женщина сразу позвонила на указанный телефон. Ей ответил мужчина и, представившись сотрудником банка, предложил разблокировать карту без посещения отделения. Для этого попросил назвать номер карты, дату выпуска и трехзначный код, расположенный на обороте карты. Сибирячка назвала, и спустя некоторое время с ее баланса списали 105 тысяч рублей.

- Полицейские выяснили, что номер мошенников зарегистрирован в Санкт-Петербурге, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз напоминаем жителям Приангарья, ни в коем случае не разглашать незнакомцам данные карты и коды из смс.

ИСТОЧНИК KP.RU