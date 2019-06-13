2019-06-13T08:30:39+03:00
Общество

За задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублей

В суде авиакомпания не смогла доказать, что самолет вылетел позже по серьезным причинам
Любовь АРБАТСКАЯ
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За задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублейЗа задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Задержка авиарейса - вещь, прямо скажем, неприятная. Ожидать в аэропорту неудобно, да и дальнейшие планы могут рухнуть. Так, прошлым летом семье из Ангарска пришлось 4,5 часа ждать, пока вылетит самолет из Иркутска в Москву. Из-за этого на следующий рейс, уже из столицы, они опоздали и покупали новые билеты. Отпуск им влетел в копеечку. Авиакомпания так внятно и не пояснила причины задержки. Ангарчане обратились в суд.

- Сначала авиакомпания заявила, что самолет вылетел позже из-за плохой погоды, однако по данным ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидрометра», в тот момент на аэродроме Иркутска была летная погода, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. - Поэтому авиакомпании пришлось выплатить ангарчанам деньги,потраченные ими на новые билеты, а именно - 42 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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