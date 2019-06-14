Бесплатный мастер-класс по ушу проведут для иркутян 16 июня

СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-14T04:30:27+03:00

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В Иркутске продолжаются занятия спортом на свежем воздухе с сертифицированными инструкторами и мастерами спорта в рамках программы «Зеленый фитнес». Подобные тренировки проходят в Иркутске уже второе лето подряд и неизменно пользуются спросом у горожан. Занятия, напомним, проходят по средам и воскресеньям. Так вот, в этот выходной у вас есть возможность попасть на открытый мастер-класс по ушу «Секреты древнего китайского искусства».

- В процессе тренировки участники познакомятся с основами базовой техники спортивного ушу: техника работы рук, ног, растяжки, используя специфику данного направления, - сообщают организаторы. - Во второй части тренировки изучат части комплекса тайцзицюань - «кулак великого предела».

Занятие начнется в 19.00 16 июня на площадке у ледокола «Ангара» в м-не Солнечный. Его проведет Дмитрий Скрябиков - мастер спорта, старший тренер Байкальской лиги ушу.

С собой нужно взять только воду и прийти в удобной одежде. Куда еще можно сходить в эти выходные — смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU