Виктория Дворниченко: Врачи должны идти навстречу людям. Необходимо организовать двухсменную работу медиков

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-14T07:13:38+03:00

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На только что завершившемся «Петербургском международном экономическом форуме 2019» работала студия радио «»Комсомольской правды». Среди большого количества тем, которые обсуждались с гостями, важное место занял тема перспектив отечественной медицины. Обсуждался вопрос - как достичь нового уровня доверия пациентов? Гостем студии стала Виктория Владимировна Дворниченко, главный врач Областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации.

-Надо идти навстречу людям, - говорит Виктория Дворниченко. - Я пришла к выводу, что надо прямо сейчас серьезно еще больше, чем мы работаем заняться общей лечебной сетью. Должна быть двухсменная работа, до вечера. Чтобы больные смогли попадать к специалистам после работы. Тогда будет результат.

Об этом и о многом другом – слушайте выступление на радио «Комсомольская правда» 14 июня в 19.46 иркутского времени.

ИСТОЧНИК KP.RU