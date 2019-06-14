Шесть человек спасли на пожаре в Усть-Илимске

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-14T07:30:10+03:00

Шестерых человек спасли на пожаре в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В ночь с 13 на 14 июня в городе Усть-Илимске произошел пожар в многоквартирном доме.Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в половине первого ночи, когда многие люди уже легли спать.

На момент прибытия пожарных, полностью пламенем был объят один из подъездов и вся крыша. К моменту прибытия спасателей, 16 человек, в том числе 2 детей уже успели эвакуироваться самостоятельно. Однако в доме все еще оставались люди.

- Через подъезд вывели шесть жильцов, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Огнем была полностью уничтожена кровля дома, площадью 300 квадратных метров и 4 квартиры.

Еще 8 квартир были серьезно повреждены. Администрацией города будет решен вопрос о расселении жильцов пострадавшего дома. Для этого будет проведено экстренное собрание по чрезвычайным ситуациям.

Причины пожара предстоит выяснить экспертам и инспекторам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU