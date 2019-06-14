Боинг ВВС США приземлился в аэропорту Улан-Удэ
Пользователи соцсетей Бурятии обсуждают фотографию, на которой видно, что в аэропорту Улан-Удэ приземлился боинг ВВС США.
"Кто-нибудь знает, в чем дело?" - интересуются местные жители в комментариях к фото.
Как "Комсомолке" сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Байкал", ничего особенного в этом нет: американский самолет практически каждый месяц совершает посадки в Улан-Удэ.
- Воздушные судна США регулярно летают над Бурятией и другими регионами в рамках договора по открытому небу между Россией и Америкой, - пояснили в пресс-службе аэропорта.
Отметим, договор по открытому небу позволяет его участникам (а это десятки стран) облетать территории друг друга с целью наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU