СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-14T11:21:27+03:00

Боинг ВВС США приземлился в аэропорту Улан-Удэ. Фото: группа "Аноним 03" в соцсетях.

Такие полеты совершаются регулярно в рамках договора по открытому небу между Россией и США

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Пользователи соцсетей Бурятии обсуждают фотографию, на которой видно, что в аэропорту Улан-Удэ приземлился боинг ВВС США.

"Кто-нибудь знает, в чем дело?" - интересуются местные жители в комментариях к фото.

Как "Комсомолке" сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Байкал", ничего особенного в этом нет: американский самолет практически каждый месяц совершает посадки в Улан-Удэ.

- Воздушные судна США регулярно летают над Бурятией и другими регионами в рамках договора по открытому небу между Россией и Америкой, - пояснили в пресс-службе аэропорта.

Отметим, договор по открытому небу позволяет его участникам (а это десятки стран) облетать территории друг друга с целью наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU