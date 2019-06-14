СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-14T11:40:40+03:00

Парковка запрещена: где в Иркутске с 1-го июля запретят оставлять автомобили Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничение связано с тем, что припаркованные автомобили мешают другим участникам движения

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С 1-го июля в нескольких районах Иркутска изменятся правила парковки. Автомобилисты не смогут оставить свой автомобиль в переулке Волочаевский, а на объездной дороге Ново-Ленино в районе СНТ 6-й пятилетки будет запрещено парковаться грузовикам.

- Запрет парковки в переулке Волочаевский связан с тем, что стоящие автомобили затрудняют движение другим транспортным средствам, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. – А ограничение для грузовиков пришлось наложить в связи с тем, что водители большегрузов останавливаются прямо на объездной и торгуют строительными материалами.

Еще одно изменение коснется проезда на улице Театральной. С 1-го июля движение на ней станет односторонним. Это будет сделано для обеспечения безопасности пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU