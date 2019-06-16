Потоп в Саянске: проливной дождь 16 июня затопил улицы и магазины города
Когда живешь в Сибири должен быть готов к чему угодно: палящее солнце, грады, проливные дожди. Разгул стихии на себе сегодня, 16 июня, ощутили жители Саянска в Иркутской области. Там прошел сильный ливень.
- За какой-то час город полностью оказался, можно сказать, «под водой», - рассказал «КП» житель города Андрей. - С дождем не справились не то, что ливневки, даже крыши некоторых магазинов не устояли под напором.
Саянцы обмениваются видео в мессенджерах своего города. Вот, видим как машины «плывут» по городским улицам, вода доходит им до решетки радиатора. А вот покупатели одного из магазинов совершают покупки, когда полы покрыты сантиметровым слоем воды. Может надеются получить скидку?
Ливень затопил улицы Саянска 16 июня.
- Уборщица новенькая? - шутят интернет-пользователи в группе «Инцидент/Иркутск».
Смех смехом, но дождь затопил и магазин электроники, и ущерб от разгула стихии еще предстоит подсчитать.
Ливень затопил улицы Саянска 16 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU