Эксперты подсчитали, сколько жилья можно снять в Сибири, сдав квартиру в Москве

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-16T17:19:36+03:00

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С ценой аренды московских квартир не сравнится ни один город в стране. Поэтому, выбирая столицу на жительство, приезжие первым делом решают квартирный вопрос. Как поступить? Продать свое жилье, если оно в областном центре, то может хватить на Подмосковье. А если такового нет,ариант один - тратить ползарплаты на найм. Средняя ставка в Москве - 51 385 рублей в месяц.

-Столичная недвижимость отнимает на аренду в 3,4 раза больше средств, чем в регионах. Московский прайс позволяет снять сразу две квартиры в Екатеринбурге, три — в Новосибирске, четыре – в Улан-Удэ, пять – в Кургане. Это подсчитали специалисты федерального портала «Мир квартир», используя собственную статистику.

Если зимой «номер два» по дороговизне аренды – однозначно Петербург, то летом это почетное звание под наплывом курортников переходит к Сочи. Ставки в олимпийской столице вместе с температурой воды и воздуха ощутимо нагреваются, уступая московским всего в 1,2 раза. Так что в сезон среднестатистическую квартиру в Первопрестольной можно «махнуть» на одну сочинскую, сэкономив на такой замене около 10 тыс. руб./мес.

Иркутяне - не москвичи и не питерцы, нам такой обмен не светит. Разве что, сдав свою однушку на лето, доплатить еще столько же - и на квартиру в Симферополе хватит. Нам этот рейтинг интересен больше тем, как распределились сибирские города и нынешние "дальневосточные" Улан-Удэ и Чита по стоимости аренды.

Итак. В Сибири, вполне закономерно, дороже квартиры в Новосибирске. Снять здесь однушку в среднем можно за 17270. Три квартиры в городе на Оби можно обменять на одну на Москве-реке. На втором месте - Красноярск, здесь с вас возьмут 15893, и тут воображаемому москвичу, которому зачем-то понадобятся три квартиры в Сибири, еще останется средств на неделю - на питание. В Иркутске, где стоимость аренды, по данным агентства, 13728 рубля - те же три квартиры и "довесок" чуть поболе. Не хватит столичному жителю на четыре жилплощади и в том случае, если он решит разместиться в Кемерове ( 13652) и Барнауле (13624). В обоих случаях это тянет на 3,8 однушки.

А вот в забайкальских Чите и Улан-Удэ на четыре жилплощади хватит. Особняком в списке стоит Омск. Здесь аренда - всего 10382. Чуть-чуть добавить и можно в пяти апартаментах располагаться.

Сами аналитики напрямую связывают свой рейтинг с уровнем благополучия и престижности регионов. Чем больше приезжих - тем выше аренда. Но нельзя сбрасывать со счетов и темпы строительства. Многие квартиры в Иркутске, например. приобретаются как инвестиция - для сдачи в аренду. .

ИСТОЧНИК KP.RU