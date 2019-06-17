СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-17T09:50:52+03:00

Более 700 тысяч рублей украли телефонные мошенники у двух иркутян. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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- Здравствуйте, я из службы безопасности банка, - представилась молодая девушка, позвонившая на сотовый 33-летнего жителя Иркутска. – Ваши данные узнали мошенники и уже сняли со счета 40 тысяч рублей.

От этих слов мужчине стало не по себе, перепуганный сибиряк стал спрашивать, как же ему вернуть свои кровные сбережения. На что собеседница ответила, что это возможно и нужно лишь поговорить со старшим менеджером и передать коды из смс-уведомлений. После со счета иркутянина пропали 573 тысячи рублей.

-По аналогичной схеме также обманули 27-летнего жителя областного центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У него украли 203 тысячи рублей.

Полицейские предупреждают, не рассказывайте никому данные своей банковской карты! Настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают у клиентов секретные коды из смс-уведомлений.

ИСТОЧНИК KP.RU