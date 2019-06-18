2019-06-18T08:08:30+03:00
Происшествия

ДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновников

В результате происшествий пострадали 2 человека
Анатолий ИЛЬЯЩЕНКО
Поделиться:
ДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновниковДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновниковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Усолье-Сибирском полиция ищет виновных в 2 случившихся ДТП. Оба произошли на прошлой неделе и в них есть пострадавшие.

- С 13 по 15 июня в Усолье-Сибирском произошло сразу 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди - сообщает usolie.info сo ссылкой на пресс-службу ОГИБДД МО МВД России "Усольский". - Оба случились практически в одно и тоже время.

Первое произошло 13 июня в 20:30. Неизвестный автомобиль сбил велосипедиста. 66-летний мужчина, управлявший велосипедом получил травмы. Водитель машины, предположительно "Волги" бордового цвета, скрылся.

Другое ДТП зафиксировано 15 июня в 20:55. Столкнулись мотоцикл и автомобиль ToyotaCarina. Пострадал 34-летний пассажир мотоцикла, после чего его сразу доставили в больницу. Сам же водитель мотоцикла скрылся с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прыгаем через костер и ищем цветок папоротника: жителей Иркутска приглашают на Купальскую ночь
В Иркутской области полицейские задержали банду наркоторговцев
Автомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из Ангарска
В Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилей
В онкологическом диспансере определили лучших докторов
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири проводит Первый областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность»
Унесло течением: 17-летний подросток утонул на реке Белая в Черемховском районе
21 ДТП произошло за неделю в Ангарске
Анатолий Ильин: Усть-Кутская больница ждет молодых, талантливых врачей
В Иркутске стартовал проект «Лето в городе»
Иркутская область принимает все возможные меры для строительства дороги на Ольхоне