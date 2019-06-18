ДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновников

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-18T08:08:30+03:00

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В Усолье-Сибирском полиция ищет виновных в 2 случившихся ДТП. Оба произошли на прошлой неделе и в них есть пострадавшие.

- С 13 по 15 июня в Усолье-Сибирском произошло сразу 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди - сообщает usolie.info сo ссылкой на пресс-службу ОГИБДД МО МВД России "Усольский". - Оба случились практически в одно и тоже время.

Первое произошло 13 июня в 20:30. Неизвестный автомобиль сбил велосипедиста. 66-летний мужчина, управлявший велосипедом получил травмы. Водитель машины, предположительно "Волги" бордового цвета, скрылся.

Другое ДТП зафиксировано 15 июня в 20:55. Столкнулись мотоцикл и автомобиль ToyotaCarina. Пострадал 34-летний пассажир мотоцикла, после чего его сразу доставили в больницу. Сам же водитель мотоцикла скрылся с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU