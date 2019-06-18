В Иркутской области полицейские задержали банду наркоторговцев

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-18T09:08:25+03:00

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Сотрудники Следственного комитета по Иркутской области завели уголовное дело в отношении четверых местных жителей, которые продавали синтетические наркотики. Полицейские вышли на их след в сентябре 2018 года и выяснили, что они занимались торговлей запрещенными веществами на “черном рынке” Иркутска. Продавцы связывались со своими клиентами с помощью мессенджеров, а наркотики оставляли в специально созданных тайниках. То есть прямого контакта со своими покупателями они не имели.

- После того, как наши сотрудники вышли на след наркоторговцев, они провели обыск в домах подозреваемых и в местах предполагаемых закладок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В каждом из этих мест были обнаружены наркотики общей массой около 4-х килограмм.

Полицейские выяснили, что всем членам преступной группировки от 19 до 25 лет и среди них есть одна девушка. Сейчас двое наиболее активных членов банды наркоторговцев заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU