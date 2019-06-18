2019-06-18T14:13:27+03:00
Общество

Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке

Ученые предполагают, что останкам двоих взрослых и ребенка около семи тысяч лет
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке. Фото: сообщество "Моя Слюдянка" в соцсети "ВКонтакте".Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке. Фото: сообщество "Моя Слюдянка" в соцсети "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

На мысе Шаманский в Слюдянке преподаватели, студенты и аспиранты кафедры археологии ИГУ вместе с коллегами из США нашли древнее захоронение людей. Об этом сообщает ИА «Байкал Инфо» со ссылкой на Иркутский научный центр "Байкальский регион".

Останки двух взрослых людей и ребенка, предположительно, пролежали в земле около семи тысяч лет. Скоро специалисты проведут лабораторное исследование, по результатам которого установят точный возраст захоронения.

Ученые также считают, что эти люди погибли мучительной, насильственной смерти, так как все их кости переломаны. Правда это или нет, выяснят позже. Археологи уже завершили экспедицию и собираются отправить находку на экспертизу.

Отметим, в древние времена рядом с мысом Шаманка располагалось поселение, а также могильник. Так что неудивительно, что это место притягивает археологов не первый год.

Ученые предполагают, что останкам двоих взрослых и ребенка около семи тысяч лет. Фото: сообщество "Моя Слюдянка" в соцсети "ВКонтакте".

Ученые предполагают, что останкам двоих взрослых и ребенка около семи тысяч лет. Фото: сообщество "Моя Слюдянка" в соцсети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа откроется в иркутском микрорайоне Лесной
Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»
Иркутская нефтяная компания: Миллион для будущих чемпионов
Ливни и грозы накроют северные районы Иркутской области в ближайшее время
"Утро начинается не с кофе": как в центре Иркутска ловили пони
Менеджер одного из торговых центров в Иркутске получила 20 часов общественных работ
Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске будет закрыт до 1-го июля
Оштрафовали благодаря соцсетям: водитель автобуса №90 едва не сбил женщину и двух детей на переходе в Иркутске
За два дня лжебанкиры обманули четверых братчан почти на 250 тысяч рублей
Сергей Левченко обратился за поддержкой в федеральный центр
Прыгаем через костер и ищем цветок папоротника: жителей Иркутска приглашают на Купальскую ночь
В Иркутской области полицейские задержали банду наркоторговцев
Автомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из Ангарска
ДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновников
В Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилей
В онкологическом диспансере определили лучших докторов
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири проводит Первый областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность»
Унесло течением: 17-летний подросток утонул на реке Белая в Черемховском районе
21 ДТП произошло за неделю в Ангарске
Анатолий Ильин: Усть-Кутская больница ждет молодых, талантливых врачей
В Иркутске стартовал проект «Лето в городе»
Иркутская область принимает все возможные меры для строительства дороги на Ольхоне