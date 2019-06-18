Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-18T14:13:27+03:00

Ученые предполагают, что останкам двоих взрослых и ребенка около семи тысяч лет

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На мысе Шаманский в Слюдянке преподаватели, студенты и аспиранты кафедры археологии ИГУ вместе с коллегами из США нашли древнее захоронение людей. Об этом сообщает ИА «Байкал Инфо» со ссылкой на Иркутский научный центр "Байкальский регион".

Останки двух взрослых людей и ребенка, предположительно, пролежали в земле около семи тысяч лет. Скоро специалисты проведут лабораторное исследование, по результатам которого установят точный возраст захоронения.

Ученые также считают, что эти люди погибли мучительной, насильственной смерти, так как все их кости переломаны. Правда это или нет, выяснят позже. Археологи уже завершили экспедицию и собираются отправить находку на экспертизу.

Отметим, в древние времена рядом с мысом Шаманка располагалось поселение, а также могильник. Так что неудивительно, что это место притягивает археологов не первый год.

Ученые предполагают, что останкам двоих взрослых и ребенка около семи тысяч лет. Фото: сообщество "Моя Слюдянка" в соцсети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU