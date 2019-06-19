2019-06-19T06:21:24+03:00
Происшествия

Захотел накачаться по-быстрому: полицейские арестовали жителя Черемхово, который приобрел анаболические стероиды

Он незаконно заказал их через Интернет в другой стране
Анна ПОПОВА
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Захотел накачаться по-быстрому: полицейские арестовали жителя Черемхово, который приобрел анаболические стероидыЗахотел накачаться по-быстрому: полицейские арестовали жителя Черемхово, который приобрел анаболические стероидыФото: Виктория МИНАЕВА
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Полицейские из Черемхово задержали местного жителя за то, что он заказал через Интернет анаболические стероиды. 24-летний черемховец не захотел долго и упорно заниматься в спортзале, чтобы обрести идеальное тело, поэтому решил пойти простым путем и начать употреблять запрещенные препараты.

- Он заказал анаболические стероиды в другой стране и оформил доставку почтой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Но сотрудники службы по контролю за оборотом запрещенных веществ не дремлют. Они выяснили, что кто-то заказал стероиды через Интернет и установили личность покупателя. В итоге полицейские задержали горе-бодибилдера прямо на почте при получении посылки. В ней находились запрещенные вещества общей массой более 22-х грамм. Теперь из-за желания накачаться по-быстрому жителю Черемхово грозит уголовное наказание по статье “Контрабанда сильнодействующих веществ”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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