2019-06-20T04:14:55+03:00
Общество

За брошенный окурок - 4 года тюрьмы: если он стал причиной лесного пожара

Более 30 уголовных дел, связанных с лесными пожарами, рассматривается сейчас в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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За брошенный окурок - 4 года тюрьмы: если он стал причиной лесного пожараЗа брошенный окурок - 4 года тюрьмы: если он стал причиной лесного пожараФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пока горел лес в Иркутской области, пожары не только тушили, но и искали виновных. Так, за весь пожароопасный период возбуждено более 30 уголовных дел. Одно из них по статье «Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» сейчас направлено в суд. Причиной появления очага возгорания в лесах Боханского района стал брошенный окурок.

- 26 апреля мужчина бросил тлеющий окурок в траву, что в итоге привело к возгоранию лесной «подстилки» с последующим развитием и распространением природного пожара на большую площадь, - уверены в органах дознания государственного пожарного надзора МЧС России. - Ситуация усугубилась сухой и ветряной погодой.

Курильщику грозит до 4 лет лишения свободы. Напоминаем, на территории Приангарья все еще действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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