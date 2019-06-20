2019-06-20T05:24:22+03:00
Спорт

250 автомобилей, 40 мотоциклов и квадроциклов: 6 июля в Иркутске стартует ралли «Шелковый путь-2019»

Подготовка к международной гонке продолжается
Мария КНЯЗЕВА
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250 автомобилей, 40 мотоциклов и квадроциклов: 6 июля в Иркутске стартует ралли «Шелковый путь-2019»250 автомобилей, 40 мотоциклов и квадроциклов: 6 июля в Иркутске стартует ралли «Шелковый путь-2019»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Прием заявок на участие в ралли «Шелковый путь - 2019» еще не окончен, но цифры уже внушительные: 36 стран, 1300 человек, 250 автомобилей, 40 мотоциклов и квадрациклов. И все участники приедут в Иркутск к 6 июля. Именно в этот день стартует российский этап международной гонки и Иркутская область примет участие в ней впервые.

- Старт будет дан на площади графа Сперанского, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Этот этап включает в себя Иркутскую область, Монголию и Китай.

В Приангарье внедорожное ралли пройдет по территории Ангарского городского округа, Шелеховского и Слюдянского районов, Иркутска. Во время проведения заездов и при подготовке к событию - с 4 по 7 июля - жителей региона ждут ограничения и изменения схем дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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