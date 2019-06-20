2019-06-20T07:47:04+03:00
Спорт

Иркутская спортсменка Александра Кан завоевала золотую медаль на Первенстве России по самбо

Юной чемпионке всего 12 лет, а она уже побеждает более взрослых соперниц
Анна ПОПОВА
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Иркутская спортсменка Александра Кан завоевала золотую медаль на Первенстве России по самбо. Фото предоставлено пресс-службой Министерства спорта Иркутской областиИркутская спортсменка Александра Кан завоевала золотую медаль на Первенстве России по самбо. Фото предоставлено пресс-службой Министерства спорта Иркутской области
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Недавно в Новороссийске прошло Первенство России по самбо среди юниорок. В одной из весовых категорий первое место заняла спортсменка из Иркутской области Александра Кан. Информация об этом появилась на сайте ИА “Сибирские новости”. В соревнованиях принимали участие самбистки в возрасте до 14 лет. Александре всего 12, но она уже легко дает отпор более взрослым соперницам. В рамках турнира она провела семь поединков, в шести из которых одержала безоговорочную победу. Несмотря на внушительные спортивные результаты в столь юном возрасте, Александра Кан пока не может участвовать в международных соревнованиях – в сборную обычно принимают спортсменов, достигших 15-летнего возраста. Но за три года она вполне может усовершенствовать свое мастерство и достичь еще больших успехов в спорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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