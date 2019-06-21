Выставка к юбилеям семи художников Прибайкалья откроется сегодня, 21 июня

СЕГОДНЯ 03:35 2019-06-21T03:35:46+03:00

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В этом году исполняется 90 лет со дня рождения художников Анатолия Алексеева, Аркадия Вычугжанина и Ивана Несынова, 110 лет исполнилось бы Александру Руденко, Владимиру Мигаеву и Игнатию Бойко, 130 лет — Николаю Андрееву. Каждый из них является значимой фигурой в развитии изобразительного искусства.

Выставка с работами этих мастеров откроется сегодня, 21 июня, в Галерее сибирского искусства в рамках долгосрочного проекта «Чтобы помнили…», посвященного памяти ушедших художников Прибайкалья.

- Экспозиция дает возможность по-новому увидеть важнейшие особенности искусства 20-30-х годов прошлого столетия, отмеченные поисками нового художественного языка и отражающие пафос авангардного послереволюционного времени, - рассказала пресс-службе Иркутского художественного музея искусствовед Тамара Драница. - И оценить достижения современного этапа отечественной культурной истории второй половины ХХ – начала ХХI веков.

Посмотреть на картины семи сибирских художников можно до 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU