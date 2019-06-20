2019-06-20T13:29:01+03:00
Происшествия

4-летний мальчик умер в шелеховской больнице: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет начал проверку
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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4-летний мальчик умер в больнице Шелехова: возбуждено уголовное дело4-летний мальчик умер в больнице Шелехова: возбуждено уголовное делоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следователи подключились к выяснению причин трагедии, которая произошла в Шелеховской районной больнице в начале лета. 7 июня там при странных обстоятельствах умер 4-летний мальчик. По версии следствия в тот день ребенка доставили в реанимацию с высокой температурой. Вскоре его перевели в общую палату, а затем снова вернули в реанимацию, где он скончался спустя несколько часов.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила от шока. Оказалось, что в конце мая мальчика укусил клещ, однако исследование клеща показало, что заражения нет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователи изъяли всю документацию об исследовании клеща, медицинскую документацию на ребёнка за весь период его жизни. Также проводится судебно-гистологическое исследование крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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