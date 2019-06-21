2019-06-21T04:54:48+03:00
Дом. Семья

В иркутской зоогалерее спасают маленького косуленка, упавшего со скалы на КБЖД

Этой ночью его привезли туристы
Мария КНЯЗЕВА
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В иркутской зоогалерее выхаживают маленького косуленка, упавшего со скалы на КБЖД. Фото: Иркутская зоогалереяВ иркутской зоогалерее выхаживают маленького косуленка, упавшего со скалы на КБЖД. Фото: Иркутская зоогалерея
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Давно не было в зоогалерее Иркутска таких сложных пациентов, отмечают сотрудники организации. Этой ночью туристы привезли им маленького косуленка. Он сорвался со скалы на КБЖД прямо у них на глазах. Даже невооруженным глазом было ясно, что если оставить его там, малыш погибнет.

- Травмированное животное пришлось доставать из-за подпорной стенки и больше 10 км нести на руках до Култука, - рассказывают ветеринары.

Приехав в Иркутск, туристы сразу привезли его в зоогалерею, которая славится в Приангарье помощью животным.

В иркутской зоогалерее выхаживают маленького косуленка, упавшего со скалы на КБЖД. Фото: Иркутская зоогалерея

В иркутской зоогалерее выхаживают маленького косуленка, упавшего со скалы на КБЖД. Фото: Иркутская зоогалерея

- Этой ночью мы сделали все, что могли, - рассказала «КП» координатор Людмила Ивушкина. - Первые сутки будут самыми тяжелыми и решающими. Сейчас остается только наблюдать. Повреждения все терпимые, кроме проблем с дыханием — часть воздуха попадает под кожу через пробитые воздухоносные пути и это не слишком оптимистичный симптом. Но мы поборемся за эти 5 кг милоты.

Надеемся, у ветеринаров и маленького пациента все получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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