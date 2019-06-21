В 13 районах Иркутской области установят новые спортивные площадки

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-21T12:06:37+03:00

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Новые спортивные площадки в ближайшее время установят в нескольких районах Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина. Всего в конкурсе на установку площадок участвовал 21 район нашего региона. Затем специалисты составили рейтинг, в котором разместили все муниципальные образования по численности населения и количеству местных жителей, которые занимаются спортом. В итоге они выбрали 13 Победителями в конкурсе оказались Иркутский, Слюдянский, Нижнеудинский, Осинский, Куйтунский, Братский, Киренский, Тулунский, Заларинский, Зиминский, Нукутский и Черемховский районы, а также Усть-Кутское муниципальное образование. Все спортивные площадки будут оснащены всеми необходимыми тренажерами, которые, в частности, помогут спортсменам-любителям подготовиться к сдаче норм ГТО. На них даже смогут заниматься люди с ограниченными возможностями.

Также с 2019 по 2024 год в Иркутской области установят еще 27 многофункциональных спортивных площадок и 3 хоккейных корта.

ИСТОЧНИК KP.RU