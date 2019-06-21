2019-06-21T12:32:50+03:00
Общество

522 выпускника в Иркутской области в этом году получили золотые медали

Они вручались школьникам за отличную учебу и успешную сдачу ЕГЭ
Анна ПОПОВА
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522 выпускника в Иркутской области в этом году получили золотые медали522 выпускника в Иркутской области в этом году получили золотые медалиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Большинство школьников уже сдали все экзамены, а значит, пора подводить итоги этого учебного года. Из 15 тысяч выпускников в Иркутской области 522 закончили школу с золотой медалью. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Награды вручались только тем школьникам, которые с 9 по 11 классы учились на одни пятерки и получили высокие баллы за решение ЕГЭ по русскому языку и математике. Золотые медали школьником вручили 21-го июня на ежегодном губернаторском бале выпускников, который состоялся в актовом зале ИРНИТУ. Выдающихся выпускников пришли поздравить губернатор Сергей Левченко, министр образования Валентина Перегудова, врач детского хирургического отделения Ивано-Матренинской больницы Юрий Козлов, олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло и работник пожарно-спасательной части №1 Павел Токаревский. Они пожелали золотым медалистам удачи на жизненном пути и призвали их не покидать Иркутскую область, ведь здесь есть столько возможностей для профессионального роста. Теперь золотым медалистам предстоит сделать важнейший выбор в их жизни - определиться с выбором профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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