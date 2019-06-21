2019-06-21T13:46:11+03:00
Общество

Сергей Сокол обсудил c Михаилом Котюковым ситуацию с иркутскими вузами

Встреча с министром науки и высшего образования РФ состоялась в Москве
Яна ЛИСИНА
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Ситуацию вокруг иркутских вузов обсуждал в столице спикер областного парламента Сергей Сокол с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым. В частности, речь шла об Иркутском госуниверситете, где два кандидата на пост ректора не прошли аттестацию в Минобрнауки. Кроме того, Сергей Сокол рассказал министру о сложной ситуации в Байкальском госуниверситете, сотрудники которого сетуют на сокращение ставок преподавателей, увольнения.

- Есть понимание как дальше решать вопросы, возникшие в вузах, и я уверен, они будут решены, - отметил спикер по итогам встречи.

Сергей Сокол подчеркнул важность стабилизации обстановки в университетской среде в период приемной кампании. Абитуриенты и их родители должны быть уверены в том, что вузы будут работать эффективно.

Кроме того, спикер затронул тему перспектив создания в регионе научно-образовательного центра.

-Приангарье находится в центре реализации ряда крупных нацпроектов федерального уровня. Успех их реализации во многом зависит от того, насколько эффективно будут использованы наработки наших ученых, - заключил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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