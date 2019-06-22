Три новые аэролодки сгорели в Тайшете

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-22T04:23:49+03:00

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Три новые аэролордки «Пиранья-4» за раз загорелись из-за короткого замыкания на улице Пушкина в Тайшете. О ЧП пожарным сообщили случайные очевидцы. Уже через несколько минут спасатели были на месте, но к этому моменту лодки, стоящие на прицепах были полностью охвачены огнем.

Справиться с огнем удалось за 10 минут. Лодки сгорели лодок на площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

- Лодки, которые были установлены за складскими помещениями, заметили не сразу, поэтому и огонь успел распространиться на большую площадь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожарным удалось предотвратить перекидывание огня на соседние складские помещения. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийной работы электрощитка, расположенного на столбе, рядом с которым и стояли аэросудна.

ИСТОЧНИК KP.RU