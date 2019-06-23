Гороскоп на 24 июня от бурятских лам: сегодня выгодно брать кредит

СЕГОДНЯ 19:21 2019-06-23T19:21:52+03:00

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В тиши буддистского монастыря ламы Иволгинского дацана Бурятии постигают астрологию, составляя зурхай на год, месяц и на каждый день. Что же нам обещает гороскоп на 24 июня? Верить ему или не верить -дело каждого. Но поразмыслить над предсказаниями стоит.

Итак, гороскоп на 24 июня, понедельник. Это 22-й лунный день с элементом Вода. День Луны.

Этот день благоприятен для тех, кто родился в год лошади и собаки. Им стоит сегодня начать день максимально энергично, собрать все силы для рывка к карьерным успехам. Все самое лучшее будет сопровождать вас и в личной жизни. Но для того, чтобы это стало реальностью, надо постараться.

Этот день неблагоприятен для тех, кто родился в год мыши и свиньи. Их по гороскопу на 24 июня ждут трудности, сложности. Стоит быть максимально осмотрительным и осторожным, гасить возможные конфликты, уменьшить количество запланированных на эту дату дел и встреч.

В этот день хорошо совершать добрые дела, жертвовать на благотворительность. Что же касается обычных дел обычного человека, то самое время запланировать перемены в жизни - изучать новую профессию, постигать науку, приступить наконец к давно запланированным занятиям языками и обратить внимание на астрологию. Этот день подходит для оформления кредитов. Но стоит помнить и о том, что есть опасность попасть в долговую ловушку и брать займы один за другим. Этого допускать нельзя. Походит день для того, чтобы бороться со всем негативным, причем достаточно жесткими методами. .

Что стоит перенести на завтра? Начало дальней поездки, все, связанное со сватовством и подачей заявлений в ЗАГС. Если вопреки гороскопу на 24 июня вы сегодня отправитесь в путь, поездка не оправдает ваших ожиданий, приведет к разочарованию, задуманное не получится.

А вот в парикмахерскую сегодня как раз стоит сходить. Стрижка волос – к удаче, к приятным находкам.

ИСТОЧНИК KP.RU