Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-24T08:02:53+03:00

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Прошедшие в минувшие выходных дожди порадовали многих жителей Иркутской области, которые устали от изнурительной жары. Однако осадков выпало так много, что даже и без того полноводные реки Приангарья начали выходить из берегов. По данным регионального МЧС, 24 июня на реках Иркут, Белая, Бирюса ожидается повышение уровня воды от 20 до 50 см, а на остальных левобережных притоках реки Ангара – в пределах 5- 20 сантиметров.

- За обстановкой кругkосуточно наблюдают 177 озерных и речных гидропостов, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – На местах ситуацию контролируют специалисты администраций и сельские старосты, которые патрулируют берег и измеряют уровень воды.

В ведомстве отмечают, что на 24 июня обстановка в Приангарье остается стабильной. Все отметки воды в реках области ниже критических. Однако синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни дожди вновь придут в регион. Так в осадки пройдут в западных районах Иркутской области и в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. Специалисты не исключают, что из-за этого может немного подтопить участки, находящиеся в низменности.

ИСТОЧНИК KP.RU