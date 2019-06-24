2019-06-24T09:15:00+03:00
Происшествия

Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском

Друзья, вместе с которыми женщина отдыхала на берегу, не успели прийти ей на помощь
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском.Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В минувшие выходные, 22 июня, на озере Юнатка под Иркутском погибли 31-летняя жительница Пивоварихи. Трагедия произошла, когда компания друзей отдыхала на берегу водоема. Уже глубокой ночью от них отделились парочка, которая решила подойти к воде, чтобы искупаться. Когда женщина начала тонуть и звать на помощь, ей на подмогу поплыл ее спутник. Но все его попытки оказались тщетными, спасти подругу ему так и не удалось.

- Водолазы нашли тело погибшей в нескольких метрах от берега, - цитирует ИА «Сибирские новости» ГУ МЧС России по Иркутской области. - Его передали полицейским.

В ведомстве уточнили, что причиной случившейся трагедии стало купание в неорганизованном месте. По словам спасателей, озеро Юнатка давно имеет дурную репутацию, подобные ЧП здесь происходят каждый год. Все дело в том, что дно озера захламлено строительным мусором, кусками арматуры, автомобильными покрышками, поэтому плавать здесь запрещено. Однако желающих нырнуть в водоем не останавливает ни сомнительная слава озера, ни предупреждающие знаки на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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