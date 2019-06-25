СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-25T04:12:46+03:00

Человек и природа 2019: в рамках фестиваля в Иркутске покажут 32 фильма из 13 стран Фото: Яна ЛИСИНА

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Закончился прием заявок на 18-ый международный фестиваль «Человек и природа» в Иркутске. На этот раз комиссия отобрала 32 фильма из 13 стран.

- Украшением конкурсной программы в этом году станут фильмы «Любимые» иранского режиссера Ясера Талеби и «Земля мёда» македонских авторов Тамары Котевской и Любомира Стефанова. Мария Кельчевская, - поделилась своим мнение с пресс-службой Иркутского областного кинофонда режиссер Мария Кельчевская.

Также члены отборочной комиссии попытались учесть интересы широкой публики: в рамках фестиваля покажут семейные фильмы, историческое кино, кроме научно-популярных и документальных картин в 2019-ом в программе события значатся еще 5 игровых, и 4 анимационных фильма. Показы пройдут с 19 по 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU