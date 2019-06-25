2019-06-25T11:05:07+03:00
Общество

Международный фестиваль “Ночь Ехора” состоится 29 июня в Улан-Удэ

Местом проведения праздника станет этнографический музей народов Забайкалья
Анна ПОПОВА
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Международный фестиваль “Ночь Ехора” состоится 29 июня в Улан-УдэМеждународный фестиваль “Ночь Ехора” состоится 29 июня в Улан-УдэФото: Анна ПОПОВА
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Вы когда-нибудь танцевали ехор? Если нет, то самое время научиться! 29-го июня в Улан-Удэ состоится 12-й Международный фестиваль “Ночь Ехора”. Он пройдет на территории этнографического музея народов Забайкалья. На нем все желающие смогут освоить технику исполнения национального танца и принять участие в конкурсе на лучшее исполнение ехора. Для этого в начале мероприятия будет проведена жеребьевка, по результатам которой все гости праздника будут разделены на несколько команд, в составе которых они и будут танцевать. Команда-победитель может рассчитывать на приз в 100 тысяч рублей.

- Фестиваль "Ночь ехора" начнется в 16:00, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Бурятия. – С этого момента на территории музея начнут работать интерактивные площадки. В 17:00 пройдет жеребьевка участников конкурса, а уже через 15 минут начнется состязание в лучшем исполнении ехора. После завершения конкурсной программы в 20:30 на малой площадке музея начнется конкурс бурятской песни.

Если вы понятия не имеете, как танцевать ехор и очень хотите научиться, то на фестивале “Ночь ехора” у вас будет такая возможность! В 18:30, 19:15 и в 21:30 на празднике будут проводиться мастер-классы по исполнению этого танца. Также зрителей ждет большой концерт, на котором выступят национальный оркестр республики Бурятия и солисты театра “Байкал”. А финал мероприятия обещает быть ярким: все участники фестиваля встанут в круг и станцуют ехор вокруг огромного костра, после чего в 00:30 над территорией музея прогремит большой фейерферк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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