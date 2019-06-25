СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-25T10:40:30+03:00

Соревнования по паркуру пройдут в Иркутске в День молодежи. Фото: Татьяна Иванова.

Турнир состоится 29 июня в 12.00 на площади Конституции по улице Декабрьских событий

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Уличные виды спорта получают все больше поддержки. В Иркутске уже во второй раз пройдут соревнования по паркуру и фрирану. Ожидается, что на турнир, который приурочили ко Дню молодежи, приедут спортсмены не только из Иркутска, но и со всей области. Всех атлетов поделят на две категории: опытные и профессионалы.

- В программе состязаний – показательные выступления лучших спортсменов – трейсеров, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.- А также флешмоб разминка и розыгрыш специальных призов среди зрителей.

Соревнования пройдут на площади Конституции по улице Декабрьских событий 29 июня. Начало в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU