Соревнования по паркуру пройдут в Иркутске в День молодежи
Уличные виды спорта получают все больше поддержки. В Иркутске уже во второй раз пройдут соревнования по паркуру и фрирану. Ожидается, что на турнир, который приурочили ко Дню молодежи, приедут спортсмены не только из Иркутска, но и со всей области. Всех атлетов поделят на две категории: опытные и профессионалы.
- В программе состязаний – показательные выступления лучших спортсменов – трейсеров, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.- А также флешмоб разминка и розыгрыш специальных призов среди зрителей.
Соревнования пройдут на площади Конституции по улице Декабрьских событий 29 июня. Начало в 12.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU