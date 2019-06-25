Устроил кровавую бойню: мужчину, из ревности напавшего на семью бывшей жены, осудили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-25T11:39:45+03:00

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В Иркутске областной суд огласил приговор двум мужчинам, которые устроили кровавую бойню в поселке Усть-Ордынский. Напомним, что трагедия разыгралась после того, как 20-летний сибиряк в порыве ревности решил отомстить своей бывшей жене и подговорил своего 19-летнего приятеля убить экс-супругу и всю ее семью. Все произошло ранним утром 18 апреля 2018 года. Размахивая топором, ножом и ножницами, преступники ворвались в дом, в котором жили бывшие родственники и стали безжалостно убивать своих жертв.

- Первым они напали на 65-летнего мужчину, а затем на 32-летнюю женщину, которые от полученных травм скончались на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сама же бывшая жена вместе с полуторагодовалой дочерью успела выпрыгнуть в окно.

Но далеко им уйти не удалось. Мстительный сибиряк догнал ее и несколько раз ударил ножом, при этом ранив и ребенка. Выжить она смогла только благодаря своевременной помощи медиков.

По приговору суда, 20-летний ревнивец получил 23 года лишения свободы. Его подельника приговорили к 16 годам и шести месяцам. Отбывать свое наказание им предстоит в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU