Выставка работ участников фестиваля современного искусства "Перворыба" откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-25T13:58:05+03:00

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Уже на этой неделе, 26 июня, в музее Рогаля откроется выставка работ участников IX Международного фестиваля современного искусства "Перворыба". Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". В экспозицию под названием "Образы Сибири" войдут скульптуры, картины и фотографии, которые изображают байкальскую природу.

- Мастера создавали свои произведения с 8 по 16 июня в поселке Утулик в Слюдянском районе, где и проходил фестиваль "Перворыба" - сообщили организаторы мероприятия.

В фестивале принимали участие фотографы, сульпторы и художники из разных стран, которые уже не первый год приезжают на Байкал, чтобы насладиться его первобытной красотой и напитаться вдохновением, которое выражается в создании неповторимых произведений искусства. Посетить выставку "Образы Сибири" и почувствовать энергию Байкала можно будет в любой день работы выставочного центра вплоть до 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU