2019-06-25T15:04:32+03:00
Общество

8-летняя девочка из Ангарска стала лучшей моделью дома моды Вячеслава Зайцева

В этом ей помогли занятия в модельной школе
Анна ПОПОВА
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8-летняя девочка из Ангарска стала лучшей моделью дома моды Вячеслава Зайцева. Фото из архива героя публикации8-летняя девочка из Ангарска стала лучшей моделью дома моды Вячеслава Зайцева. Фото из архива героя публикации
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Юная модель Олеся Сергиенко из Ангарска приняла участие в фестивале красоты, моды и таланта Beauty Russia 2019, на котором получила звание лучшей модели дома моды Вячеслава Зайцева. Информация об этом появилась на сайте ИА Байкал-Инфо.

Также ей присвоили титул "2-я вице мини-мисс краса России 2019". Шанс на победу в таком престижном конкурсе появился у 8-летней модели после того, как она начала заниматься в модельной студии, где берет уроки танцев и дефиле. Уже спустя 2 месяца занятий она приняла участие в конкурсе "Юная мисс Ангарск-2019", на котором заняла второе место.

После этого она и получила возможность принять участие в фестивале в доме мод Вячеслава Зайцева. Конкурсная программа состояла из трех выходов: дефиле в национальном костюме, выход в спортивной форме и проход по подиуму в вечернем платье. Во всех этих конкурсах Олеся выступила достойно. После победы в конкурсе от дома моды Вячеслава Зайцева, ангарчанка сможет принять участие в таких престижных конкурсах красоты, как Beauty International и World Beauty, к которым уже начала готовиться юная модель

ИСТОЧНИК KP.RU

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