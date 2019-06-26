Вместо варикоза получила некроз: иркутянка отсудила около 385 тысяч рублей за некачественное лечение

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-26T06:30:17+03:00

Вместо варикоза получила некроз: иркутянка отсудила у частной клиники около 385 тысяч рублей за некачественное лечение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врач частной клиники сделал пациентке инъекции, после которых она попала в больницу

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Красивой хочется быть каждой женщине. Тем более летом, когда все загорают на пляжах. Два года назад 46-летняя иркутянка, видя, что на ногах видны некрасивые "звездочки" и выступающие вены, решила: "Пора лечиться!". Выбрала частную клинику и пошла на консультацию.

- Хотите, прямо сейчас уберем эти "звездочки"? - предложил врач на осмотре. - У меня как раз есть полчаса.

- Конечно, - обрадовалась иркутянка.

Заключили договор, прошли в процедурный кабинет. Врач вводил пациентке инъекции в обе ноги, потом надел ей компрессионные чулки.

- Сутки не снимайте чулки, завтра повторим процедуру, и варикоза как ни бывало, - пообещал врач.

Пациентка, окрыленная таким быстрым решением проблемы, выполнила указания врача. На следующий день ей снова поставили уколы и надели специальные чулки. Но варикоз никуда не исчез. Более того, ноги начали жутко болеть, кожа - воспаляться. В итоге женщина попала в гнойное отделение городской больницы.

- Да это же некроз, - поставили диагноз медики. - Срочно на лечение!

Иркутянку положили в больницу. К счастью, история закончилась благополучно, лечение помогло. Женщина обратилась в суд, чтобы частную клинику обязали выплатить моральный ущерб за испытанные мучения и потраченное на восстановление время.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, частная клиника обязана выплатить пациентке около 385 тысяч рублей - это компенсация морального вреда, стоимость лекарств, деньги, которые она не заработала, пока была на больничном, штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU