Вместо варикоза получила некроз: иркутянка отсудила около 385 тысяч рублей за некачественное лечение
Красивой хочется быть каждой женщине. Тем более летом, когда все загорают на пляжах. Два года назад 46-летняя иркутянка, видя, что на ногах видны некрасивые "звездочки" и выступающие вены, решила: "Пора лечиться!". Выбрала частную клинику и пошла на консультацию.
- Хотите, прямо сейчас уберем эти "звездочки"? - предложил врач на осмотре. - У меня как раз есть полчаса.
- Конечно, - обрадовалась иркутянка.
Заключили договор, прошли в процедурный кабинет. Врач вводил пациентке инъекции в обе ноги, потом надел ей компрессионные чулки.
- Сутки не снимайте чулки, завтра повторим процедуру, и варикоза как ни бывало, - пообещал врач.
Пациентка, окрыленная таким быстрым решением проблемы, выполнила указания врача. На следующий день ей снова поставили уколы и надели специальные чулки. Но варикоз никуда не исчез. Более того, ноги начали жутко болеть, кожа - воспаляться. В итоге женщина попала в гнойное отделение городской больницы.
- Да это же некроз, - поставили диагноз медики. - Срочно на лечение!
Иркутянку положили в больницу. К счастью, история закончилась благополучно, лечение помогло. Женщина обратилась в суд, чтобы частную клинику обязали выплатить моральный ущерб за испытанные мучения и потраченное на восстановление время.
Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, частная клиника обязана выплатить пациентке около 385 тысяч рублей - это компенсация морального вреда, стоимость лекарств, деньги, которые она не заработала, пока была на больничном, штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU