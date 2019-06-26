Дворы в Правобережном округе Иркутска преобразятся

СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-26T07:42:17+03:00

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Все в наших руках. Именно так называлась акция, во время которой жители дома № 99а на ул. Рабочего штаба привели в порядок двор , что-то покрасили, художественно расписали забор.

-В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" были произведены и продолжаются работы про преобразованию дворовых территорий, так оформляются клумбы обновляется граффити и другое уличное искусство, обустраиваются дворовые территории, - сообщает портал Байкал 24 со ссылкой на пресс службу администрации города.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году только в Правобережном округе приведут в порядок еще 18 дворовых территорий. В соответствии с пожеланиями граждан планируется выполнить ремонт проездов, устройство тротуаров, детских и спортивных площадок, установить малые архитектурные формы и ограждения, а также смонтировать системы освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU