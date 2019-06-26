Вендетта по – сибирски: иркутянка, поссорившаяся со своим знакомым, подожгла его автомобиль «Мерседес»
Говорят, что месть, это блюдо, которое подают холодным. Однако одна 32-летняя жительница Иркутска в корне не согласна с этим утверждением. Женщина, повздорившая со своим знакомым, затаила обиду и решила отомстить приятелю. Вооружившись канистрой полной бензина, сибирячка подъехала к дому своего обидчика по улице Лермонтова.
Иркутянка подожгла автомобиль своего знакомого из мести.ГУ МВД по Иркутской области
На кадрах, которые попали в объектив видеорегистратора случайно проезжавшего автомобиля, видно, как женщина облила иномарку горючим, после чего в считанные секунды машину охватило пламя. После чего, мстительница скрылась на своей легковушке. Однако полицейские быстро вышли на ее след и задержали поджигательницу.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Неизвестно, довольна ли своей местью 32-летняя иркутянка, но вероятнее всего, помимо уголовного наказания ей также придется выплатить знакомому причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU