СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-26T12:01:39+03:00

Вендетта по – сибирски: иркутянка, поссорившаяся со своим знакомым, подожгла его автомобиль «Мерседес». Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Говорят, что месть, это блюдо, которое подают холодным. Однако одна 32-летняя жительница Иркутска в корне не согласна с этим утверждением. Женщина, повздорившая со своим знакомым, затаила обиду и решила отомстить приятелю. Вооружившись канистрой полной бензина, сибирячка подъехала к дому своего обидчика по улице Лермонтова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716755" frameborder="0"></iframe> Иркутянка подожгла автомобиль своего знакомого из мести.ГУ МВД по Иркутской области

На кадрах, которые попали в объектив видеорегистратора случайно проезжавшего автомобиля, видно, как женщина облила иномарку горючим, после чего в считанные секунды машину охватило пламя. После чего, мстительница скрылась на своей легковушке. Однако полицейские быстро вышли на ее след и задержали поджигательницу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Неизвестно, довольна ли своей местью 32-летняя иркутянка, но вероятнее всего, помимо уголовного наказания ей также придется выплатить знакомому причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU