2019-06-26T12:01:39+03:00
Происшествия

Вендетта по – сибирски: иркутянка, поссорившаяся со своим знакомым, подожгла его автомобиль «Мерседес»

Возбуждено уголовное дело [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Вендетта по – сибирски: иркутянка, поссорившаяся со своим знакомым, подожгла его автомобиль «Мерседес».Вендетта по – сибирски: иркутянка, поссорившаяся со своим знакомым, подожгла его автомобиль «Мерседес».Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Говорят, что месть, это блюдо, которое подают холодным. Однако одна 32-летняя жительница Иркутска в корне не согласна с этим утверждением. Женщина, повздорившая со своим знакомым, затаила обиду и решила отомстить приятелю. Вооружившись канистрой полной бензина, сибирячка подъехала к дому своего обидчика по улице Лермонтова.

Иркутянка подожгла автомобиль своего знакомого из мести.ГУ МВД по Иркутской области

На кадрах, которые попали в объектив видеорегистратора случайно проезжавшего автомобиля, видно, как женщина облила иномарку горючим, после чего в считанные секунды машину охватило пламя. После чего, мстительница скрылась на своей легковушке. Однако полицейские быстро вышли на ее след и задержали поджигательницу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Неизвестно, довольна ли своей местью 32-летняя иркутянка, но вероятнее всего, помимо уголовного наказания ей также придется выплатить знакомому причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Усолья-Сибирского приглашают принять участие в праздновании Дня Беларуси
Почти 25 миллионов рублей выделят на ремонт лестниц в Иркутске
Житель Бурятии убил 16-летнюю девушку за отказ в интиме
Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят 28 июня в Иркутской области
Следственный комитет начал проверку массового отравления шаурмой в Братске
Экстренное предупреждение МЧС: под угрозой подтопления Тулун, Нижнеудинск и Бирюсинск
Из-за летних паводков режим ЧС ввели в поселке Соляная
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске с 14.00 продлен до 3 июля
Грузовик «УРАЛ», перевозивший вахтовиков, перевернулся в Бодайбинском районе, один человек погиб, пятеро пострадали
Дворы в Правобережном округе Иркутска преобразятся
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: сотрудничество палаты и Фонда развития промышленности Иркутской области дает реальные результаты
Подтвержден высокий научный авторитет журнала ИГУ
Отключение горячей воды в Октябрьском округах в Иркутске 2019: трубы останутся холодными до 20.00 26 июня
Среди выпускников школ Братска 56 золотых медалистов
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
ДТП в Братском районе: в лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек
Вместо варикоза получила некроз: иркутянка отсудила около 385 тысяч рублей за некачественное лечение
Убил из ревности и подался в бега: в Бурятии поймали мужчину, который три года скрывался от суда