2019-06-26T16:03:47+03:00
Общество

Иркутянин незаконно пристроил себе комнату на крыше многоэтажки в Академгородке

Мужчину оштрафовали, терассу ему пришлось снести
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутянин незаконно пристроил себе комнату на крыше многоэтажки в Академгородке. Фото: региональная пресс-служба УФССП.Иркутянин незаконно пристроил себе комнату на крыше многоэтажки в Академгородке. Фото: региональная пресс-служба УФССП.
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Хорошо, когда квартира большая, всем членам семьи хватает отдельных комнат. Но, что если пространства не хватает? Вот житель Иркутска, например, нашел оригинальный выход: пристроил себе просторную комнату площадью 40 квадратных метров прямо на крыше соседней секции. Его соседи забили тревогу - крыша ведь может и провалиться от лишней нагрузки. Объяснять это мужчине было бесполезно, тогда они пошли в суд.

- Свердловский районный суд Иркутска вынес решение: снести самовольную пристройку, кровлю и фасад многоквартирного дома привести в первоначальное состояние, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Но иркутянин не спешил разбирать терассу. Ему запретили выезжать из страны, оштрафовали на две тысячи рублей, плюс пять тысяч - сборы по решению судебных приставов. В итоге мужчина все-таки снес дополнительную комнату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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