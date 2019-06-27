Причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии: по предварительным данным, в воздухе отказал двигатель
Следователи СУ СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. Пока причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии обозначена как отказ двигателя в воздухе.
Известно, и очевидцы это подтверждают, что самолет садился на одном двигателе. Он прокатился по взлетке сельского аэропорта в Нижнеангарске, выкатился за ее пределы, пробил забор, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.
Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев сообщил, что погибли командир экипажа и техник,пострадали и находятся в больнице 14 человек. Спасены 43 человека, включая трех детей.
Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: при крушении в Нижнеангарске пассажиры спасены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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