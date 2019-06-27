2019-06-27T07:46:15+03:00
Происшествия

Причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии: по предварительным данным, в воздухе отказал двигатель

При посадке самолет врезался в гаражи и загорелся, точные причины авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске выясняются
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии: по предварительным данным, в воздухе отказал двигатель. Фото: инцидент Иркутск.Причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии: по предварительным данным, в воздухе отказал двигатель. Фото: инцидент Иркутск.
Изменить размер текста:

Следователи СУ СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. Пока причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии обозначена как отказ двигателя в воздухе.

Известно, и очевидцы это подтверждают, что самолет садился на одном двигателе. Он прокатился по взлетке сельского аэропорта в Нижнеангарске, выкатился за ее пределы, пробил забор, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев сообщил, что погибли командир экипажа и техник,пострадали и находятся в больнице 14 человек. Спасены 43 человека, включая трех детей.

Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: при крушении в Нижнеангарске пассажиры спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии 27 июня 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школа будущего под Иркутском примет первых учеников в январе
Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: к медикам обратился 31 пострадавший
Спектакль для людей с нарушениями слуха покажут в театре "Аистенок" в Иркутске
Список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии: погибли пилот и техник
Помощь пострадавшим в авиакатастрофе АН-24 в Бурятии: для них делают все необходимое
Крупное лесозаготовительное предприятие приглашает на работу опытных, высокопрофессиональных, ответственных и надежных
Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: пожар на месте крушения потушен
Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии, в которой погибли два человека
В Ангарске полицейские пресекли деятельность двух игорных заведений
Подробности авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии: 14 пострадавших и двое погибших
Залез к соседке через балкон: в Иркутской области мужчина украл у пенсионерки 1500 рублей
Школьный бухгалтер в Братске брала взятки за поставку продуктов
Паводки, град и 600 затопленных домов: как пережили жители Иркутской области ночь на 27 июня
350 кв.м в огне: горит крыша здания на Култукской в Иркутске
Выплатит 600 тысяч рублей и 3 года пробудет в колонии братчанин после драки
Роспотребнадзор не рекомендует купаться у ледокола «Ангара» в Иркутске
ДТП в Иркутске: на Синюшке автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом