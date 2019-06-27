СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-27T07:46:15+03:00

Причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии: по предварительным данным, в воздухе отказал двигатель. Фото: инцидент Иркутск.

При посадке самолет врезался в гаражи и загорелся, точные причины авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске выясняются

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Следователи СУ СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. Пока причина авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии обозначена как отказ двигателя в воздухе.

Известно, и очевидцы это подтверждают, что самолет садился на одном двигателе. Он прокатился по взлетке сельского аэропорта в Нижнеангарске, выкатился за ее пределы, пробил забор, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

Пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев сообщил, что погибли командир экипажа и техник,пострадали и находятся в больнице 14 человек. Спасены 43 человека, включая трех детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716915" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: при крушении в Нижнеангарске пассажиры спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU