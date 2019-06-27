Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: пожар на месте крушения потушен
Сотрудники МЧС потушили пожар в самолете АН-24 в Бурятии, 27 июня он потерпел крушение в Нижнеангарске. Воздушное судно врезалось в здание очистных сооружений во время посадки. Самолет, который летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, загорелся после того, как во время торможения вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
- Сейчас на месте авиакатастрофы работают 65 сотрудников службы спасения и 15 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.
Также на место крушения самолета АН-24 в Бурятии прибыли врачи скорой помощи сотрудники внутренних органов. В момент авиакатастрофы в самолете находилось 46 человек, в том числе 4 члена экипажа. Сотрудникам МЧС удалось спасти 44 человека, 7 из них с различными травмами доставлены в больницу. На данный момент известно о двух погибших.
Авиакатастрофа в Нижнеангарске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии 27 июня 2019»