Спектакль для людей с нарушениями слуха покажут в театре "Аистенок" в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-27T09:35:28+03:00

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29 июня в театре кукол "Аистенок" состоится премьера спектакля для людей с нарушениями слуха. Постановка под названием "Бетховен. Разговорные тетради" рассказывает о жизни великого композитора, который потерял слух, но все равно продолжал создавать великие музыкальные произведения. Основная мысль спектакля состоит в том, что нужно всегда слышать музыку сердца, даже если обычные звуки вам недоступны.

- Спектакль рекомендован к просмотру зрителям старше 14 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Он буде интересен любому зрителю, в том числе и с нарушениями слуха.

Перед началом спектакля всем зрителям планируют выдавать беруши, чтобы они почувствовали себя слабослышащими. В постановке нет ни единого слова - только музыка, которая написана таким образом, чтобы ее могли ощутить даже люди с нарушениями слуха. 28 июня в театре "Аистенок" пройдет закрытый показ постановки для членов Всероссийского общества глухих. А уже 29 июня премьеру спектакля "Бетховен. Разговорные тетради" смогут посетить все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU