Уголовное дело об авиакатастрофе АН-24 в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-27T11:29:34+03:00

Это сделано для того, чтобы провести наиболее полное и оперативное расследование авиакатастрофы АН-24

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Уголовным делом об авиакатастрофе АН-24 в Бурятии теперь будет заниматься главное управление Следственного комитета России. На место крушения уже отправились опытные эксперты-криминалисты из ГСУ, у которых за плечами большой опыт в расследовании подобных катастроф.

- Эти меры приняты для того, чтобы провести наиболее полное и оперативное расследование причин авиакатастрофы, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, 27 июня самолет АН-24, который совершал рейс из Улан-Удэ в Нижнеангарск, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы во время торможения и врезался в здание очистных сооружений. В момент катастрофы на борту находилось 46 человек, в том числе члены экипажа. Спасти удалось 44 человека, 14 из них сейчас находятся в больнице с различными травмами. В авиакатастрофе погибли двое членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716984" frameborder="0"></iframe> Крушение Ан-24 в Бурятии.Все пассажиры самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку аэропорту Нижнеангарска, живы! Увы, погибли два члена экипажа - пилот и бортмеханик...

ИСТОЧНИК KP.RU