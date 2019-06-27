2019-06-27T14:23:16+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли в результате ДТП в Слюдянском районе

Еще один пассажир автомобиля находится в больнице
Анна ПОПОВА
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Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли в результате ДТП в Слюдянском районеВодитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли в результате ДТП в Слюдянском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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27 июня в Слюдянском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал Инфо". Авария произошла в 60 километрах от Слюдянки. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и его машину вынесло на встречную полосу. После этого ВАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.

-Водитель автомобиля и женщина, сидевшая на переднем сиденье, погибли до приезда "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Еще один пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя ВАЗа не было водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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