СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-27T14:23:16+03:00

Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли в результате ДТП в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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27 июня в Слюдянском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал Инфо". Авария произошла в 60 километрах от Слюдянки. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и его машину вынесло на встречную полосу. После этого ВАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.

-Водитель автомобиля и женщина, сидевшая на переднем сиденье, погибли до приезда "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Еще один пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя ВАЗа не было водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU