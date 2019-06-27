2019-06-27T14:36:13+03:00
Общество

Этнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится в поселке Залари

Специальным гостем на празднике станет музыкальный коллектив Shono
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Этнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится в поселке ЗалариЭтнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится в поселке ЗалариФото: Анна ПОПОВА
Изменить размер текста:

Областной этнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится 29 июня в поселке Залари. Он пройдет на стадионе "Урожай". Информация об этом появилась на сайте ИА "Усолье Инфо". Его участниками станут музыкальные коллективы, которые играют музыку в жанрах рок и фолк. Всего на фестивале выступят 11 коллективов из Иркутской области и Республики Бурятия.

- Специальными гостями фестиваля станет музыкальный коллектив Shono, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры Иркутской области.

Также в рамках этнокультурного фестиваля "Мы разные. Мы вместе!" пройдет выставка обрядовых кукол "Кукла Иркутской области". Свои работы на нее привезут 84 мастера из разных районов Иркутской области. И вишенкой на торте станет ярмарка народных ремесел, на которой вы сможете приобрести у местных умельцев изделия из лозы, керамики, бисера и шерсти. Праздник начнется 29 июня в 19:00 и продлится до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик столкнулся со Шкодой в Нижнеудинском районе: погиб водитель легковушки
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли в результате ДТП в Слюдянском районе
Пожарные вытащили 56 человек из горящего здания на улице Култукская в Иркутске
Колесо обозрения в Ангарске откроют 5 июля
Правительство Бурятии выплатит семьям пилотов, погибших в авиакатастрофе АН-24 по 500 тысяч рублей
Сергей Сокол: питание в школах для детей-инвалидов должно быть бесплатным
Из-за паводков в Нижнеудинском районе грузовикам запретили проезжать по федеральной трассе "Сибирь"
Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: здоровью пострадавших ничего не угрожает
29 июня «Комсомолка» приглашает читателей на День молодежи
Сергей Сокол: начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения
Житель поселка Улькан перевел на счет мошенников 1,5 миллиона рублей
Уголовное дело об авиакатастрофе АН-24 в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета