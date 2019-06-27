Этнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится в поселке Залари

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-27T14:36:13+03:00

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Областной этнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится 29 июня в поселке Залари. Он пройдет на стадионе "Урожай". Информация об этом появилась на сайте ИА "Усолье Инфо". Его участниками станут музыкальные коллективы, которые играют музыку в жанрах рок и фолк. Всего на фестивале выступят 11 коллективов из Иркутской области и Республики Бурятия.

- Специальными гостями фестиваля станет музыкальный коллектив Shono, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры Иркутской области.

Также в рамках этнокультурного фестиваля "Мы разные. Мы вместе!" пройдет выставка обрядовых кукол "Кукла Иркутской области". Свои работы на нее привезут 84 мастера из разных районов Иркутской области. И вишенкой на торте станет ярмарка народных ремесел, на которой вы сможете приобрести у местных умельцев изделия из лозы, керамики, бисера и шерсти. Праздник начнется 29 июня в 19:00 и продлится до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU