2019-06-27T15:00:52+03:00
Происшествия

Уровень воды в реках Кирей и Ия в Иркутской области превысил критическую отметку

Сотрудники МЧС провели эвакуацию населения из близлежащих деревень
Анна ПОПОВА
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Уровень воды в реках Кирей и Ия в Иркутской области превысил критическую отметкуУровень воды в реках Кирей и Ия в Иркутской области превысил критическую отметкуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В некоторых районах Иркутской области ухудшается ситуация с паводками. Уровень воды в реках Ия и Кирей уже значительно превысил критический уровень. Вода уже начала вплотную подходить к населенным пунктам.

- Всего в населенных пунктах, которые находятся вблизи рек, которые вышли из берегов, подтопило 193 дома, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники МЧС уже провели эвакуацию жителей поселков, которые попали в зону подтопления. Часть из них поселили в пунктах временного размещения, а кто-то временно переехал к своим родственникам. На местах паводков работают спасатели и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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