Погиб Владимир Харитонов, иркутский фотохудожник

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-27T15:55:10+03:00

Владимир Харитонов погиб от рук своего знакомого на рыбалке

Изменить размер текста: A A

Большая потеря для Иркутска. На 70-м году жизни трагически погиб известный фотохудожник Владимир Харитонов. Владимира Григорьевича не стало 26 июня.

- Трагедия произошла на рыбалке в Осинском районе, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» сестра Владимира Харитонова Галина. - Туда он отправился со своим старым знакомым. Когда они возвращались обратно, между братом и этим мужчиной произошел какой-то конфликт в машине. Тот достал нож и ударил Владимира Григорьевича в ключицу. Удар оказался смертельным. Преступника уже задержали.

Добавим, что Владимир Харитонов всегда был полон энергии, сил и планов. Например, осенью 2018 года в свет вышел его большой фотоальбом под названием «Я сибирской породы», посвященный 80-летию Иркутской области. В нем фотограф собрал раритетные снимки Валентина Распутина, Александра Вампилова и Евгения Евтушенко. К слову, с Евгением Етушенко Владимир Харитонов дружил с 1967 года.

До своего юбилея Владимир Григорьевич не дожил две недели. 13 июля ему исполнилось бы 70 лет.

Прощание с Владимиром Харитоновым пройдет в понедельник, 1 июля в 10.00, в Соборе иконы Казанской Божией Матери. Похоронят фотохудожника на Смоленском кладбище.

«Комсомольская правда» в Иркутске выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Харитонова

ИСТОЧНИК KP.RU